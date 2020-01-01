‘Altın Çocuk’ ödülünü Haaland kazandı
Milli futbolcu Ozan Kabak’ın da adaylar arasında yer aldığı 2020 Golden Boy ödülünün sahibi belli oldu.
Alphonso Davies, Mason Greenwood, Ansu Fati ve takım arkadaşı Jadon Sancho gibi isimleri geride bırakan Erling Haaland ödüle layık gösterildi.
Norveçli yıldız 2019-20 sezonunda tüm kulvarlarda toplamda 44 gol atmayı başarmıştı.
Golden Boy ödülünü 2019 yılında ise Portekizli Joao Felix kazanmıştı.
İşte 2020 Golden Boy sıralaması
1. Erling Haaland (Borussia Dortmund), 302 puan
2. Ansu Fati (Barcellona), 239 puan
3. Alphonso Davies (Bayern Münih), 226 puan
4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 80 puan
5. Eduardo Camavinga (Rennes), 50 puan
6. Dejan Kulusevski (Juventus), 41 puan
7. Phil Foden (Manchester City), 36 puan
8. Dominik Szoboszlai (Salzburg), puan
9. Bukayo Saka (Arsenal), 13 puan
10. Vinicius Junior (Real Madrid), 9 puan
11. Ferran Torres (Manchester City), 8 puan
12. Mason Greenwood (Manchester United), 7 puan
13. Sandro Tonali (Milan), 6 puan
14. Sergino Dest (Barcelona), 3 puan
15. Ryan Gravenberch (Ajax), 1 puan
16. Rodrygo (Real Madrid), 1 puan
17. Jonathan David (Lille), 1 puan