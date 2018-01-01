"Altın Çocuk" ödülünü Ajax'lı Matthijs de Ligt kazandı

İtalyan Tuttosport gazetesinin düzenlediği "Altın Çocuk" ödülünün bu seneki kazananı Ajax'ın 19 yaşındaki yıldızı Matthijs de Ligt oldu.

Tuttosport gazetesi tarafından her yıl verilen "Altın Çocuk" ödülünü bu yıl Ajax takımının kaptanlığını yapan Hollandalı Matthijs de Ligt kazandı.

Uluslararası oylamada rakipleri Justin Kluivert, Trent Alexander-Arnold, Patrick Cutrone ve Vinicius Junior'ı geride bırakarak ödülün sahibi olan De Ligt, kendisini "Altın Çocuk" değil "Normal Çocuk" olarak tanımlıyor.

Geçen yıl ödülün sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe olurken, Hollandalı yıldız De Ligt ödülü kazanan ilk savunma oyuncusu oldu. Ödülü daha önce 8 orta saha oyuncusu ve 7 forvet oyuncusu kazanmıştı. Bu oyuncular arasında Paul Pogba, Wayne Rooney, Raheem Sterling, Isco ve Lionel Messi gibi isimler bulunuyor.

Bu sezon 27 maça çıkıp 3 gol atan De Ligt, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.