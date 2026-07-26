Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, mevcut yaz transfer döneminde beklenen en büyük transferlerinden birinin çıkmaza girmesi ihtimaline karşı alternatif planını hazırlamaya başladı. Fransız Ousmane Dembélé ile yürüttüğü görüşmeler birçok engelle karşılaşınca, "Lider" hızlıca İngiltere Premier Lig'de forma giyen yeni bir seçeneğe yöneldi.

Al Hilal, hücum hattını güçlendirmek için Dembélé'yi önceliklerinin başına koymuştu. Ancak kulübüyle yürütülen müzakerelerin zorluğu ve devasa mali maliyet, yönetimi takımın hücum projesini yönetebilecek başka isimleri incelemeye itti.

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Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'nin verdiği bilgilere göre, Senegalli Iliman Ndiaye, Al Hilal'in masasındaki en dikkat çekici alternatiflerden biri olarak öne çıktı. Kulüp temsilcileri ile oyuncunun menajerleri arasında yapılan ilk görüşmelerin ardından, oyuncu Suudi Ligi'nde profesyonel bir deneyim yaşamaya istekli olduğunu gösterdi.

Kaynak, transferin hâlâ ilk aşamalarında olduğunu belirtti; ancak Al Hilal yönetimi, özellikle sportif direktör Richard Hughes'un mevcut transfer döneminde tüm kupalarda yarışmaya hazırlanmak amacıyla güçlü ve dengeli bir takım kurma çabası göz önüne alındığında, Ndiaye'yi uygun bir seçenek olarak görüyor.

Ndiaye profesyonel kariyerinde dikkat çekici rakamlara sahip. Çeşitli kulvarlarda 214 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 44 gol atarken 23 gole de asist yaptı. Böylece toplam gol katkısı 67'ye ulaştı. Bu da onu Al Hilal'in kadrosunu güçlendirmek için aday gösterilen en dikkat çekici hücum oyuncularından biri hâline getiriyor.

Dembélé transferi, Al Hilal taraftarlarının en büyük hayali olmaya devam ediyor. Ancak aynı zamanda yönetimin zaman kaybetmek istemediği anlaşılıyor. Bu nedenle yaz transfer döneminin perdesi kapanmadan önce üst düzey bir hücum kanadını kadrosuna katmayı garantilemek için birden fazla cephede harekete geçmeye başladı.