Türk kulübü Galatasaray, mevcut transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla, Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Martinelli transferini bitiremediği takdirde Real Betis'in kanat oyuncusu Faslı milli oyuncu Abdessamad Ezzalzouli'yi de seçenekleri arasına aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı Türk medyasındaki haberlere göre Galatasaray, Martinelli'nin hizmetlerini almak için 45 milyon euroluk bir teklif sundu; ancak Arsenal bu teklife şimdiye kadar onay vermedi. Bu durum Türk kulübünü Ezzalzouli'yi alternatif seçenek olarak belirlemeye yöneltti.

Ezzalzouli, Galatasaray'ın hesaplarına giriyor

Türk gazetesi "Fanatik", Betis'in kanat oyuncusunun, Martinelli görüşmelerinin çıkmaza girmesi halinde Galatasaray'ın B planını temsil ettiğine dikkat çekti.

Habere göre Barcelona, Ezzalzouli'nin satış haklarının yaklaşık yüzde 20'sini elinde tutuyor; Betis ise oyuncudan kolayca vazgeçmeye hazır görünmüyor.

Haberler, şimdiye kadar Galatasaray'dan Ezzalzouli için resmi bir teklif almayan Betis'in, Faslı kanat oyuncusunu ancak sözleşmesindeki serbest kalma bedeline yaklaşan bir teklif gelmesi durumunda satmayı düşündüğünü doğruladı. Bu bedel yaklaşık 60 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Ezzalzouli dönüşe yaklaşıyor

Ezzalzouli şu anda, Fas Milli Takımı ile yaşadığı ve kendisini Dünya Kupası'na katılmaktan mahrum bırakan sakatlığın ardından rehabilitasyon programının son aşamasını geçiriyor.

Faslı oyuncu, cumartesi günü oynanması planlanan Inter ile hazırlık maçı için Betis kafilesiyle birlikte İtalya'nın Bari kentine gitmedi. Bu karşılaşma, Endülüs ekibinin yeni sezon hazırlık dönemindeki son maçını temsil ediyor.

Betis, Pablo Busto'nun ayrılığını açıkladı

Öte yandan Real Betis, genç oyuncusu Pablo Busto'nun Ibiza'ya transferinin tamamlandığını açıkladı; sağ bek iki sezonluk bir sözleşme imzaladı.

Transfer herhangi bir maddi bedel karşılığı olmadan gerçekleşti; Betis, oyuncunun gelecekteki haklarının yüzde 35'ini elinde tuttu.

20 yaşındaki Busto, daha önce teknik direktör Manuel Pellegrini yönetimindeki Betis A takımında forma giymiş ve 2023-2024 sezonunda İspanya Ligi'nde iki maça çıkmıştı.

Oyuncunun Betis ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyordu; kulüp, gelecekteki haklarının bir kısmını elinde tutarak onun Ibiza'ya gitmesine onay vermeye karar verdi.