Alternatif belirlendi... Cezayir, Petković'i kovmayı değerlendiriyor!

Cezayir Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda İsviçre’ye (0-2) iki gol farkla yenilerek hayal kırıklığı yaratan elenmenin ardından İsviçreli teknik direktör Vladimir Petković’i görevden almayı değerlendiriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra, şu anda Nijerya milli takımının teknik direktörlüğünü yürüten Malili teknik direktör Éric Schell ile temas kurulduğu yönünde haberler de var.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Cezayir Futbol Federasyonu, Petković'in sözleşmesinin sadece bir ay önce iki yıl uzatılmış olmasına rağmen, 48 yaşındaki Schell ile "Çöl Savaşçıları"nın başına geçmesi için temasa geçti. Bu karar, Cezayir futbol camiasında geniş çapta tartışmalara yol açtı.

İsviçre’ye karşı alınan yenilgi, Cezayirli yetkililer için şok edici oldu; özellikle de maça açık bir forvet olmadan başlayan Petković’in kafa karıştırıcı taktiksel tercihleri sonrasında. Bu durum, İsviçreli oyuncu Johan Manzambi’nin maç sonrası “Bu bizi şaşırttı” demesine neden oldu.

Cezayir, 48 milli takımın yer aldığı ve üçüncü sırayı alan en iyi takımlara öncelik tanıyan yeni sistemden yararlanarak tarihindeki ikinci kez grup aşamasını geçmeyi başarsa da, sahadaki performansı ikna edici değildi.

Cezayir, üçüncü sırada yer alarak İspanya ile karşılaşmaktan kurtulmuş ve İsviçre karşısında elverişli bir kura çekmişti; ancak Petković’in oyuncuları, teorik olarak gerekli unsurlara sahip olmalarına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi.

Afrikalı futbol konusunda derin bilgisi sayesinde Petković’in halefi olarak en öne çıkan isim Şil’dir. Şil, Mali’yi 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale taşımış ve 2025’te Nijerya’ya katılmadan önce Cezayir’in Oran kulübünü çalıştırmıştı.

Teknik direktör, “Yeşil Kartallar” olarak bilinen milli takımda köklü bir değişim yarattı. Dünya Kupası elemelerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne penaltı atışlarında yenilerek elenmenin yarattığı hayal kırıklığının ardından, takımı son Afrika Uluslar Kupası’nda üçüncü sıraya taşıdı.