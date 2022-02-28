Altay Bayındır sakatlık dönüşünden bu yana ligde devleşiyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maça Attila Szalai'nin 90+1'de attığı gol damgasını vurdu. Ancak galibiyetin en büyük kahramanlarından biri müthiş kurtarışlara imza atan Altay Bayındır'dı.

İlk yarının duraklama anlarında gelişen Kasımpaşa atağında Umut Bozok gelişine harika bir vuruş çıkardı. Fakat müthiş bir refleks gösteren Altay aynı güzellikte bir kurtarışla topu dışarı çeldi.

Kalesine gelen sekiz şutun yedisine geçit vermeyen Altay, bu sezonki en yüksek kurtarış sayısını tekrarladı.

Örümcek Adam değil Altay Bayındır 🕸️pic.twitter.com/GR0HkR8ovb — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 28, 2022

Lige harika döndü

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Altay, aradan geçen sürede formundan hiçbir şey kaybetmedi.

Süper Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda iki, Avrupa Ligi'nde üç olmak üzere toplam 18 maçta forma giyemeyen Altay, 12 Şubat'taki Giresunspor maçıyla sahalara dönmüştü.

Fenerbahçe; Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde sadece iki gol yedi. Altay ise bu üç maçta kalesine gelen 18 şutun 16'sında gole izin vermedi.

Bu üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'de Ekim ayından bu yana ilk kez üst üste üç maç kazandı.

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