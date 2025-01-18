Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltıya İngiliz ailenin tepkisi gündem oldu

Arsenal'a karşı penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, İngiltere'de taraftarları ayağa kaldırdı.

Altay Bayındır, Arsenal'a karşı kalesinde devleşmişti

İngiliz bir aile, Altay'ın kurtarışıyla ayağa kalktı

O anlar sosyal medyada gündem oldu

NE OLDU? FA Cup 3. turunda oynanan Arsenal - Manchester United maçına Altay Bayındır iki penaltı kurtarışıyla damga vurmuştu. Maçın 72. dakikasında Arsenal'in kazandığı penaltıda Odegaard'ın fileleri bulmasına izin vermeyen Altay Bayındır ayrıca seri penaltı atışlarında Kai Havertz'in köşeye giden vuruşunun gol olmasına izin vermedi.

Ayrıca Altay, 90+4'te Declan Rice'ın net pozisyonunlarında da kritik bir kurtarış yaparak kalesini gole kapattı ve belki de İngiltere'de maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Altay Bayındır'ın penaltı kurtarışından sonra İngiliz bir aile evinde yaşanan anları sosyal medyada paylaştı. İngiliz ailenin, Altay'ın kurtarışlarına verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

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