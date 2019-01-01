Altay Bayındır Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı

Sarı lacivertliler anlaşmaya vardığı Altay Bayındır'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

uzun süredir transferi gündemde olan ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç eldiven sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.

Haberin devamı aşağıda

Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"