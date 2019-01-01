Altay Bayındır Fenerbahçe'ye resmi imzayı attı
Yorum()
Fenerbahçe uzun süredir transferi gündemde olan Altay ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç eldiven sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.
Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"