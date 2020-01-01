Alphonso Davies: Kendimi dünyanın en tepesinde hissediyorum

Bayern Münih'in 19 yaşındaki yıldızı Alphonso Davies, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde , 'i 1-0 yenerek tarihinde altıncı kez bu turnuvada zafer yaşadı.

Bavyera ekibinin 19 yaşındaki sol beki Alphonso Davies, maç sonu açıklamalarında şunları söyledi:

"Kanadalı bir çocuğun Bayern Münih gibi bir takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını kim bilebilirdi ki? Ben asla tahmin edemezdim."

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"Bunu bana iki sene önce söyleseydiniz yalan söylediğinizi düşünürdüm. Hayallerim gerçek oldu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, bu kupa sizin için."

Çocukluktan beri hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Davies şöyle devam etti:

"Kendimi dünyanın en tepesinde hissediyorum. Çocukken böyle anların hayalini kurarsınız ve dürüst olmak gerekirse şu an bu kupayı kazandığıma inanamıyorum. Bir futbolcu olarak kulübünüzle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her şey demektir. Bu zaferi elde eden bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum."

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"Güzel bir sezon oldu. İyi başlamamış olabiliriz; ama önemli olan nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğinizdir. Sezon boyunca takımda bir kimya oluşturduk. Üçlü kupa kazanmak harika bir his."

Bayern Münih'e kupayı getiren tek golü atan takım arkadaşı Kingsley Coman hakkında da yorumlarda bulunan genç isim, "Kingsley Coman'ın ne kadar hızlı olduğunu ve gününde olursa harika şekilde oynayabildiğini biliyoruz. Bu gece de bunu gösterdi. Rakip savunma ile birebir mücadelede iyi iş çıkardı ve golünü attı. Coman'ın kafayla çok gol attığını görmezsiniz; bu da onun sürprizlerle dolu bir oyuncu olduğunu gösteriyor" dedi.