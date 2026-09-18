Almere, lider Heracles’e ilk yenilgisini yaşattı; Kevin van Veen (35) harika bir gole imza attı

Heracles Almelo, cuma akşamı sezonun ilk yenilgisini aldı. Keuken Kampioen Divisie lideri, üst üste altı galibiyetin ardından en yakın takipçisi Almere City deplasmanında 1-0 mağlup oldu. FC Volendam ise sendelemeye devam ediyor ve tarihinde ilk kez Jong AZ'ye yenildi (4-1). Kevin van Veen, FC Eindhoven adına FC Emmen karşısında harika bir gole imza attı (3-1 galibiyet).





Almere City - Heracles Almelo 1-0

Konuk ekip ilk yarıda en net fırsatları yakaladı ancak Max Hauswirth, Jean-Paul N'Djoli ve Tristan van Gilst, kaleci Wessel Speel'i geçemedi. Heracles, devrenin ardından da etkili olmaya devam etti ve Van Gilst 78. dakikada açılış golü için çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak topu üstten auta gönderdi. İki dakika sonra ise Almere City diğer tarafta golü buldu. Martin Wasinski, dönen topu önünde buldu ve çok sert bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.





Jong AZ - FC Volendam 4-1

Jong AZ, cuma günü komşu il takımı FC Volendam karşısında tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Hessel de Wit skoru açtı, ardından Jerolldino Bergraaf farkı daha devre bitmeden ikiye çıkardı. Ara sonrasında da daha iyi taraf olan Jong AZ, Bendeguz Kovacs ile skoru 3-0 yaptı. Ardından ev sahibi ekibin dördüncü golünü Julian Oerip kaydetti. Frederik Ihler ise daha sonra Henk Veerman'ın pasında Volendam adına skoru sadece değiştirdi.

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-1

Silvan Bröker daha dördüncü dakikada skoru açtı, ardından Jeffry Fortes kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Kısa süre sonra Brian Koglin topu kendi ağlarına gönderdi ve Den Bosch yeniden öne geçti. Devrenin ardından Helmond Sport 2-2 için baskıyı artırdı, ancak net fırsatlar az kaldı. Den Bosch da topu iki kez direğin iç kısmına nişanlayarak 3-1'e çok yaklaştı. Son bölümde Helmond Sport yine bazı fırsatlar yakaladı, ancak beraberlik golü gelmedi.





FC Eindhoven - FC Emmen 3-1

Rayan Buifrahi, ilk yarıda kalesini terk eden kaleciyi geçip topu boş ağlara göndererek skoru açtı. Jack Cooper-Love devrenin ardından eşitliği sağladı, ancak kısa süre sonra Joshua Mukeh bir atağı kesmek için elle oynayınca kırmızı kart gördü. Kevin van Veen, devamındaki serbest vuruşta topu müthiş bir şekilde köşeye gönderdi ve Eindhoven'ı yeniden öne geçirdi. Bir kişi fazla olan ev sahibi ekip, sonrasında yüklenen rakibi karşısında direnmeyi başardı. Antonio Bazdaric, uzatma dakikalarının derin bölümünde skoru 3-1 olarak belirledi.













Jong Ajax - Roda JC 0-0

Jong Ajax ile Roda JC arasındaki maç bir türlü tempo kazanmadı. İlk yarıda iki takım da zaman zaman küçük yoklamalar yaptı, ancak gerçekten ciddi fırsatlar üretilemedi.

İkinci yarıda hem Jong Ajax hem de Roda JC direğe takıldı. Amsterdam ekibinde Jano Monserrate topu direğe nişanladı. Limburg ekibi adına ise Mokrane Bentoumi topu üst direğin altına vurdu.





RKC Waalwijk - MVV Maastricht 6-1

RKC maça mükemmel başladı ve çeyrek saat dolmadan Jordy de Wijs ile öne geçti. De Wijs, Jochem Nap'ın kullandığı kornerde kafayla ağları buldu: 1-0. Yarım saat dolarken skor 2-0 oldu. Faissal Al Mazyani sağ ayağıyla vurdu ve topu şık bir şekilde uzak köşeye gönderdi.

Devre bitmeden Waalwijk ekibi skoru 3-0 yaptı ve MVV'ye göz açtırmadı. Juan Castillo, rahat bir şekilde şut fırsatı buldu ve topu kontrollü biçimde kaleci Hugo Wentges'in yanından ağlara bıraktı.

Devreden yalnızca dört dakika sonra skor tabelasında 4-0 da görüldü. Liam van Gelderen, Nap'ın yine kusursuz kullandığı bir korneri ağlara gönderdi ve böylece gecenin gol atan dördüncü RKC savunmacısı oldu.

Son sözü Jesse van de Haar söyledi. Castillo'nun kaleciyle karşı karşıya bıraktığı golcü oyuncu topu ağlara gönderdi, ardından kutlamayı babası Hans ile yaşamak için tribüne koştu.

Bitime yakın iki gol daha geldi. Olivier Dumont, ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla Limburg ekibi adına skoru değiştirdi. Uzatma dakikalarında ise Van de Haar penaltı noktasından gecedeki ikinci golünü attı: 6-1.





TOP Oss - FC Dordrecht 3-0

TOP, Franslyn Nsingi ile maça harika başladı; Nsingi kafa vuruşuyla kaleci Yannick van Osch'u mağlup etti. Yarım saat sonunda Brabant ekibi farkı ikiye çıkardı ve bir kez daha sahneye çıkan isim, bu kez Ilounga Pata'nın asistinde Nsingi oldu.

Devrenin hemen ardından stoper Alvaro Henry kayarak müdahalesinde geç kaldı ve bunun bedelini direkt kırmızı kartla ödedi. Böylece Dordrecht için bir kapı aralandı, ancak De Schapenkoppen sayısal üstünlüğe rağmen farkı bire indirecek golü bulamadı. Hatta Richard van de Venne'nin uzatma dakikalarında kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle skor 3-0'a geldi.





Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-3

VVV-Venlo, Sportcomplex Zoudenbalch'ta maça neredeyse kusursuz başladı ve yirmi dakika içinde Nassim Ait Mouhou ile Tristan Schenkhuizen'in golleriyle 0-2 öne geçti.

Jamie Schuldes, devre bitmeden farkı bire indirerek Jong Utrecht'e umut verdi. Ancak ikinci yarıda VVV hızlıca kontrolü yeniden eline aldı. Ait Mouhou, kaleci Kevin Gadellaa ile karşı karşıya bırakıldı ve maçın skorunu 1-3 olarak belirledi.