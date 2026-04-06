Almere City, dönem şampiyonluğu yarışında 86. dakikada ağır bir darbe aldı

Almere City, dördüncü dönem şampiyonluğu yarışında pek de iyi bir sonuç alamadı. Jeroen Rijsdijk'in takımı, kendi sahasında FC Den Bosch'a 1-2 yenildi.

Almere maça hızlı başladı ve Emmanuel Poku ile hemen büyük bir fırsat yakaladı, ancak 12. dakikada öne geçen taraf konuk takım oldu.





Ilias Boumassaoudi, Kevin Monzialo'nun mükemmel pasının ardından topu ustaca ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı bitmeden Almere, beraberliği yakalamak için devasa bir fırsat yakaladı. Olivier de Nijs, boş kaleye doğru topu sürerek golü atabilirdi, ancak herkesin şaşkınlığı içinde topu üst direğe çarptı.

İkinci yarı başlar başlamaz ev sahibi takım skoru eşitledi. Den Bosch savunmacısı Sheddy Barglan çok talihsiz bir şekilde kaydı ve Milan de Haan bu fırsatı gole çevirdi: 1-1.

Almere'nin Pepijn van de Merbel'in defalarca kurtarış yapmak zorunda kaldığı güçlü bir döneminin ardından, Den Bosch, maçın bitimine beş dakika kala, oyuna aykırı bir şekilde öne geçti.

Jeffry Fortes, bir köşe vuruşunun ardından karambolden topu ayağına aldı ve golü attı, böylece Den Bosch puanları Brabant'a götürdü.

Bu mağlubiyetle Almere, dördüncü periyotta birinci sırayı garantilemedi. ADO Den Haag, Pazartesi akşamı şampiyon olabilir ve periyotta Almere'yi geçebilir. RKC Waalwijk, Vitesse, Den Bosch ve Willem II, Flevoland ekibiyle aynı puana ulaşabilir.



