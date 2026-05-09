Almere City, De Graafschap'ı eledi ve play-off yarı finalinde Willem II ile karşılaşacak

Almere City FC, De Graafschap'ı eleyerek play-off yarı finallerine yükseldi. İlk maçta 3-1 galip gelen Jeroen Rijsdijk'in takımı için cumartesi günü 2-2'lik skor yeterli oldu. Bir sonraki turda Willem II bekliyor.

Ferdy Druijf'in golüyle Almere, maçın 30. dakikasında öne geçti. Konuk takım, Doetinchem'in ceza sahasına doğru paslaşarak ilerledi ve Hamza El Dahri, topu Druijf'in kafasına indirdi. Forvet, ters vuruşla topu üst köşeye gönderdi: 0-1.

Bu geride kalma durumu, Marinus Dijkhuizen'in takımının görevini daha da zorlaştırdı. De Graafschap'ın kanat bekleri daha ileriye çıktı ve bu, devre arasına kısa bir süre kala iyi bir fırsat yarattı. Levi Schoppema, topu Chaid El Allachi'ye ortaladı; El Allachi yüksekte yükseldi ancak kafasını kaleye gönderemedi.

İkinci yarı başlar başlamaz De Graafschap mükemmel bir cevap verdi. Fedde de Jong, ikinci direğe doğru kavisli bir serbest vuruş yaptı. Rowan Besselink herkesten ve her şeyden yüksekteydi, ancak Tristan Kuijsten ustaca kurtardı. İkinci denemede Besselink topu sert bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1.

De Graafschap'ın hücumu bundan sonra giderek daha tehlikeli hale geldi. Beraberlik golünden kısa bir süre sonra Besselink, yakın mesafeden topu Almeerse kalesinin üstünden dışarı attı. Yine de Doetinchem ekibinin baskısı uzun sürmedi, çünkü Almere City maçı daha fazla kontrol altına aldı.

De Graafschap'ın savunmasındaki karışıklığın ardından Marley Dors topu kaptı. Topu Milan de Haan'a geri bıraktı ve o da biraz şansla Teun Gijsselhart'tan seken topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. Besselink, maçın bitimine kısa bir süre kala Bas Huisman'a yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

Kyano Kwint, 90. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Köşe vuruşundan forvet, kafayla güzel bir gol attı. Ancak bu gol çok geç geldi. Almere City, De Graafschap'ı eleyerek yarı finale yükseldi ve burada Willem II ile karşılaşacak.