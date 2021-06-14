Almanya'dan Mbappe, Benzema ve Griezmann için özel formül

Chelsea’nin başarılı savunmacısı Rüdiger, Fransa'ya karşı çizgi dışı yöntemler kullanmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası’nın ‘ölüm grubu’ olarak gösterilen F Grubu’nda ilk maçlar 15 Haziran’da oynanacak. Grupta Almanya’nın yanı sıra son dünya şampiyonu Fransa, son Avrupa şampiyonu Portekiz ve Macaristan yer alıyor.

Joachim Löw yönetimindeki Almanya, açılışı Fransa karşısında yapacak. Panzerler’in savunmadaki kozlarından Antonio Rüdiger, Fransa’nın müthiş hücum gücüne karşı oyunu ‘pisleştirmeleri’ gerektiğini düşünüyor.

Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Rüdiger; Mbappe, Benzema, Griezmann üçlüsüne karşı nasıl bir strateji izleyeceklerini açıkladı:

“Elbette çok iyi forvetlere sahipler, ama bire bir mücadeleleri kazanmaya hazır olmalıyız.”

“Oyunu biraz pisleştirmeliyiz. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışamazsınız.”

“Bu tip oyunculara karşı bir mesaj vermeniz gerekiyor.”

Löw'ün tercihi üçlü savunma

Almanya’nın Fransa karşısında üçlü savunma hattıyla çıkması bekleniyor. Geri üçlüde Rüdiger’e Mats Hummels ve Matthias Ginter eşlik edecek.

Daha önce milli takım ile dünya şampiyonluğu yaşayan Hummels ve Rüdiger büyük bir tecrübeye sahip. Ginter ise fizik gücü ve mücadeleci yapısıyla bu iki oyuncuyu tamamlıyor.

Maskeyle oynayacak

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid’e karşı oynanan maçta bir sakatlık geçiren Rüdiger, Euro 2020’de de koruyucu maske takmayı sürdürecek.

28 yaşındaki oyuncu, turnuvanın ardından Chelsea doktorlarıyla görüşerek durumu yeniden değerlendireceklerini belirtti.

İç saha avantajı

Almanya, 2018 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Euro 2020’de zorlu bir grupta yer alsalar da, ev sahibi avantajıyla mücadele edecekler. Almanya, gruptaki üç maçını da Bayern Münih’in stadı Allianz Arena’da oynayacak.

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