Almanya'nın yıldızı: Kadroya alınmamam beni üzmedi... Ekvador maçı final gibi

Almanya Milli Takımı’nın ofansif orta saha oyuncusu Nadim Amiri, Cumartesi günü Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ettikleri nefes kesen maçta yedek olarak oyuna girip beraberlik golünü hazırladıktan sonra, 2026 Dünya Kupası’nda yaşadığı bu önemli an için minnettarlığını dile getirdi ve turnuva boyunca daha fazla süre almayı umduğunu vurguladı.

Reuters ajansının aktardığına göre, 29 yaşındaki Amiri oyuna yedek olarak girdi ve forvet Deniz Undav’a yüksek bir pas gönderdi; Undav bu pası değerlendirerek Afrika ekibinin 1-0’lık üstünlüğünü ortadan kaldıran golü attı. Alman milli takımı daha sonra maçı kazanarak, Perşembe günü Ekvador ile oynayacağı son maç öncesinde 5. grubun liderliğini garantiledi ve son 32 turuna yükseldi.

Amiri, bugün Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: “Bence her oyuncu turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ister. Curaçao maçında oynamadığım için hayal kırıklığına uğramadım. Maç havasına girmek için çok fazla süreye ihtiyacım yok ve Fildişi Sahili maçı bunun mükemmel bir kanıtıydı.”

Ve ekledi: "Benim için çok büyük bir andı."

Amiri, Ekvador maçı, takımın son 11 uluslararası maçında galibiyet serisi yakalamasının ardından bu seriyi sürdürme isteği nedeniyle, her ne kadar turu garantilemiş olsa da, Alman milli takımı için bir final niteliğinde olacağını vurguladı.

Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan ve 12 yıl sonra ilk kez eleme turlarına yükselen Alman milli takımı, şu anda altı puana sahip.

Fildişi Sahili Milli Takımı üç puanla ikinci sırada yer alırken, Ekvador ve Curaçao ise iki maçtan birer puan topladı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, savunmanın kilit ismi Nico Schlotterbeck’in sakatlığı nedeniyle kadrosunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Öte yandan, orta saha oyuncusu Jamal Musiala’nın Fildişi Sahili karşısında sergilediği vasat performansın ardından yedek kulübesinde kalması yönündeki talepler de giderek artıyor.

Amiri şunları söyledi: “Ekvador çok iyi bir takıma sahip ama turnuvaya iyi bir başlangıç yapamadı. Hazır olmalıyız. Daha fazla süre almayı umuyorum ama teknik direktörün uygun gördüğü şekilde oynamaya hazırım.”

Şöyle devam etti: "Ritmimizi korumalıyız çünkü her galibiyet bizim için önemli. Almanya’dan gelen çok sayıda taraftarın izleyeceği, bizim için son derece önemli bir maç; bu yüzden %100 kazanmak istiyoruz ve maça en yüksek konsantrasyonla çıkacağız."

Son olarak şunları söyledi: “Hepimiz hazırız ve bu maça sanki bir final maçıymış gibi bu zihniyetle yaklaşıyoruz.”