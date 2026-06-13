Almanya'nın efsanesi, Messi'yi heyecan verici bir dilekle şaşırttı

Almanya milli takımının efsanesi Miroslav Klose, Dünya Kupası'ndaki rekorunun kırılacağını öngördü.

Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak biliniyor.

Klose, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Bu Dünya Kupası'nda rekorumun kırılacağını tahmin ediyorum" dedi.

Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda 13 golü bulunuyor ve Klose'nin rekoruna ulaşmak için sadece 3 gole ihtiyacı var. Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé ise 12 golü bulunuyor.

Klose, "Bunda hiçbir sakınca yok, Lionel Messi'nin rekorumu kırmasını memnuniyetle karşılarım. Ben Messi'nin en büyük hayranlarından biriyim ve her zaman öyle oldum. Messi bir dahi" diye ekledi.

"Ayrıca Arjantin ve Fransa'nın turnuvada çok ileri gideceğini tahmin ediyorum. Tango'nun teknik direktörü Lionel Scaloni'ye de büyük saygı duyuyorum" dedi.

"Lazio'da Scaloni ile birlikte oynamıştım ve o zamanlar bana şehri biraz tanıtmıştı. Biz iyi arkadaşız" diye sözlerini tamamladı.

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