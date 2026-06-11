Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası 5. Grup'un ilk turu kapsamında önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston Stadyumu'nda oynanacak Almanya-Curacao maçını yönetmek üzere Faslı bir hakem ekibi atadı.

Maçı Faslı uluslararası hakem Jalal Jid baş hakem olarak yönetecek. Jid'e, vatandaşları Zakaria Brinsi ve Mustafa Akarkad yardımcı olacak. Dördüncü hakem görevi Güney Afrikalı Tom Abongil'e verilirken, vatandaşları Zakheli Siwela yedek yardımcı hakem olacak.

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"Mavi Dalga" olarak bilinen Curacao milli takımı, tarih boyunca Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke ve en küçük yüzölçümlü ülke.

Karayip adasının nüfusu sadece 150-186 bin civarında ve yüzölçümü 171 mil kare.

Takım, deneyimli teknik direktör Dick Advocaat'ın önderliğinde CONCACAF elemelerinde muhteşem bir performans sergileyerek tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve Amerika kıtasından Dünya Kupası'na katılan ilk egemen olmayan ülke oldu.

Beşinci grupta ayrıca Fildişi Sahili ve Ekvador da yer alıyor.







