Aldığı eleştiriye anlam veremeyen Alman orta saha, gazetecinin kendisiyle ilgili yorumuyla eğlendi.

NE OLDU? İspanyol TV Programı El Chiringuito'da konuşan gazeteci Cristina Cubero, Dünya Kupası'nın en kötü oyuncularını bir gol atıp iki asist yapan Brezilyalı Vinicius Junior ve Alman takımından [Toni] Kroos olarak seçti.

32 yaşındaki Kroos'un, Temmuz 2021'de milli formayı bırakması dışında bir sorun yoktu.

NE SÖYLEDİLER: Cubero'nun yorumlarının bir konsantrasyon hatası olması ve aslında Kroos'un milli takımı uzun bir süre önce bıraktığı çok açık...

Fakat Madrid'in yıldızı, sunucuya sosyal medya üzerinden cevap vermeyi ihmal etmedi. Orta saha oyuncusu, kendisini Dünya Kupası'nın en kötü oyuncuları arasına koyan gazeteciyle dalga geçti.

Ve şaka yollu bir şekilde, "Birinin beni suçlayacağını biliyordum 😂" yazdı.

BÜYÜK RESİM: Kroos Katar'da yer almamış olsa da Cubero, büyük sahnede Almanya'nın başarısızlıklarına bir kez daha dikkat çekmekte haklı.

Çünkü bir Dünya Kupası'ndan art arda ikinci kez grup aşamasında elendiler ve Hansi Flick'in takımı, Fas ve USMNT gibi ekiplerin altında yer alarak FIFA'nın güncellenmiş dünya sıralamasında üç sıra geriledi ve 14. sırada yer aldı.

BİR FOTOĞRAFTA:

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KROOS İÇİN SIRADA NE VAR? Alman orta saha oyuncusu, milli takımının başarısızlıklarından uzakta, 30 Aralık'ta Real Valladolid deplasmanında Real Madrid formasıyla sahaya adım atacak.