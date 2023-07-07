Almanya Milli Takımı'ndaki düşüş, Pep Guardiola'nın suçu oldu: "Değerlerimizi kaybettirdi!"

Bastian Schweinsteiger, Pep Guardiola'nın Bayern Münih'teki felsefesi yüzünden Almanya Milli Takımı'nın düşüş yaşadığını söylüyor.

Schweinsteiger, Guardiola'yı sorumlu tuttu

Alman değerlerini yok ettiğine inanıyor

Almanya'nın güçlü yönlerine odaklanmadığını söylüyor

NE OLDU? Almanya Milli Takımı, EURO 2016'da yarı finale yükselirken 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda bir düşüş yaşadı, turnuvaya grup aşamasında veda ettiler. Ayrıca EURO 2020'ye de ikinci turda veda ettiler. Guardiola ile birlikte Bayern Münih'te çalışan Bastian Schweinsteiger, Almanya'nın yaşadığı bu düşüşten İspanyol menajeri sorumlu tuttu.

NE SÖYLENDİ? talkSPORT'a konuşan Schweinsteiger şunları söyledi: "Pep Guardiola, Bayern Münih'e geldiğinde herkesi kendi felsefesine inandırdı, kısa paslara dayalı oynamamız gerektiği ve diğer her şey gibi. Değerlerimizi bir şekilde kaybettik. Bence diğer ülkelerin çoğu, sonuna kadar koşan Almanya'yı savaşçı olarak görüyordu. Son yedi, sekiz yılda gücümüzü çok kaybettik. Bunu unuttuk ve topla daha güzel oynamaya odaklandık."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih, Guardiola'nın görev süresi boyunca üç Bundesliga, iki Almanya Kupası ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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