Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Jamal Musiala'nın gelecek sezondaki performanslarını değerlendirirken artık geçirdiği ciddi sakatlığa atıfta bulunmaya devam edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Sky Sports kanalının analistine göre 23 yaşındaki oyuncu bu sayfayı kesin olarak kapatmalı.

Matthäus, Sky Sports kanalına şunları söyledi: "Bir noktada, bir yıldan fazla süre önce geçirdiği ciddi sakatlığın dosyası kapatılmalı. Artık bunu tamamen geride bırakmalı. Mevkiler için verilen çetin rekabet göz önüne alındığında bu son derece önemli. Muhtemelen birçok maçı yedek kulübesinde geçirecek."

1990 Ballon d'Or ödülünün sahibi, oyuncuların şu anda tam fiziksel hazırlıklarını yeniden kazanmak için çalışmasına rağmen, hem Serge Gnabry'nin hem de Lennart Karl'ın Musiala'ya güçlü bir rekabet oluşturacağını öngörüyor.

65 yaşındaki Matthäus şu sözlerle bitirdi: "Musiala geçen sezonun sonunda Bayern Münih ile umut verici işaretler gösterdi ve Dünya Kupası'nda da ondan cesaret verici anlar geldi. Ama artık hiçbir mazeret kalmadı."

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