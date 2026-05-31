Almanya, Dünya Kupası'na yönelik net bir mesaj veriyor

Almanya, Pazar akşamı Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasında Finlandiya'yı ikna edici bir şekilde mağlup etti. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımı, Deniz Undav (iki gol), Florian Wirtz ve Jamal Musiala'nın golleriyle Mainz'da 4-0 galip geldi ve böylece sorunsuz bir son prova gerçekleştirdi.

Almanya, Musiala ve Wirtz gibi yıldızların yanı sıra üst düzey yetenek Lennart Karl'ın da yer aldığı, neredeyse en güçlü kadrosuyla sahaya çıktı. Kai Havertz, Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde (1-1, uzatmalarda) Arsenal'in forveti olarak açılış golünü attığı için kadroda yer almadı. Almanya kadrosuna geri dönen Manuel Neuer de kadroda yer almadı.

Almanya, ilk dakikadan itibaren Finlandiya'nın zor bir gece geçireceğini açıkça gösterdi. Ev sahibi takım top hakimiyetini elinde tuttu ve Undav, Musiala ve Wirtz gibi oyuncularla erken dakikalarda birçok fırsat yarattı, ancak her seferinde kaleci Lukas Hradecky'ye takıldı.

Finlandiya neredeyse tamamen savunmaya odaklandı ve kendi yarı sahasından neredeyse hiç çıkamadı. Almanların hücum dalgaları arka arkaya geldi, konuk takım ise bu baskı altında oyun kurmakta zorlandı.

Maçın yarısından fazlası geçtikten sonra hak edilen ilk gol geldi. Kısa bir köşe vuruşundan Joshua Kimmich topu kale önüne gönderdi, ardından tamamen boşta kalan Undav kafayla golü attı: 1-0.

Almanya bu küçük üstünlükle devreye girdi, ancak sahadaki fark çok daha büyüktü. Finlandiya neredeyse hiçbir şey yapamadı ve sadece bir gol yediği için şanslı sayılabilirdi.

İkinci yarı başlar başlamaz Finlandiya'nın kalesi daha da çöktü. Savunmadaki bir anlaşmazlık Almanya tarafından cezalandırıldı ve Wirtz skoru 2-0'a getirdi. Çok geçmeden Karl'ın akıllı bir pasının ardından Undav bir kez daha golü buldu.

Alman takımı daha sonra pas oyununa devam etti ve Finlandiya'ya geri dönüş umudu vermedi. Musiala, maçın bitimine yirmi dakika kala güzel bir atağı tamamlayarak topu köşeye göndererek skoru 4-0'a getirdi.

Tempo biraz düştü, ancak Almanya maçı tamamen kontrol altında tutmaya devam etti ve sonunda Dünya Kupası öncesinde güven verecek ikna edici bir galibiyet elde etti. Die Mannschaft, Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacak.