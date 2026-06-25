Almanya'dan: Milan'ın Kamada'ya ilgisi

Almanya’daki BILD muhabirlerinin aktardığına göre, Milan, Conference League’i yeni kazanan Crystal Palace’ın ofansif orta saha oyuncusu Daichi Kamada’ya ilgi gösteriyor ve onu takip ediyor. Oyuncunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bu nedenle Japon oyuncu bedelsiz olarak ayrılabilecek.





Rossoneri kulübünün bu oyuncuya ilgi duyması ilk kez olmuyor: 2023 yazında da Milano’ya olası bir transferden söz ediliyordu, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Japon oyuncu, son haftalarda milli takımıyla Dünya Kupası’nda mutlak bir başrol oynuyor; iki maçta iki gol attı; biri Hollanda’ya, diğeri Tunus’a karşı.