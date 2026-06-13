2026 Dünya Kupası'nda Alman milli takımının açılış maçının başlamasına saatler kala, Almanya milli takımında en fazla milli maça çıkan oyuncu olan Lothar Matthäus, Jürgen Klopp ve Thomas Müller'e sert bir saldırıda bulunarak ikisini "duyarlılık eksikliği" ile suçladı ve yarın Pazar günü oynanacak Curacao maçında Jamal Musiala yerine Deniz Undav'ı oynatmayı önerdikten sonra teknik direktör Julian Nagelsmann'ın işini zorlaştırdılar.

Alman "Bild" gazetesinin Cumartesi günü yayınladığı habere göre, 1990 Dünya Kupası şampiyonu Matthäus, Magenta TV'de yorumcu olarak yer alan Klopp ve Müller'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. İkili, Ondav'ın 10 numara olarak sahaya sürülmesini savunmuş ve Musiala'nın ancak 65. dakikadan itibaren oyuna girmesini önermişti.

Müller, "Eğer tüm oyuncular hazırsa, Ondaf'ın mükemmel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Onda futbol zekası var. Ondaf'ı şiddetle destekliyorum" diyerek görüşünü açıklamıştı. Klopp ise onu destekleyerek şöyle dedi: "Ondav'ı oynattık çünkü 10 numara olarak oynayabilir." Bu, turnuvada Almanya milli takımının ilk maçı için hazırladıkları ideal kadroya da yansımıştı.

Matthäus, büyük bir hoşnutsuzluğunu gizlemedi ve şöyle dedi: "Jürgen Klopp ve Thomas Müller'in açılış maçında Jamal Musiala yerine Deniz Undav'ı oynatmayı önerdiğini görünce çok şaşırdım. Onların görüşünü kabul ediyorum, ancak bunu görmezden gelmek istemiyorum. Bence ikisi de hassasiyetten yoksun" dedi ve ekledi: "Özellikle Jürgen Klopp daha bilinçli olmalıydı."

Alman efsane, Müsaala'nın milli takım için önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Almanya'nın Dünya Kupası'nda başarılı olması için Müsaala'nın kalitesine ihtiyacı var. Bu nedenle ona güvenmeli ve oynama süresi vermeliyiz." Bu, oyuncunun kadro dışı bırakılmasının Mannschaft'a turnuvada pahalıya mal olabileceğine dair açık bir mesajdı.

Matthäus daha da ileri giderek Klopp'a sert bir eleştiri yöneltti: "Klopp'un yorumlarının Nagelsmann'ın işini kolaylaştırmadığı kesin. Bir spor yorumcusu, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç öncesinde Klopp'a as oyuncularından birini yedek kulübesinde tutmasını tavsiye etseydi, Klopp ne derdi acaba?" diyerek, eski Liverpool teknik direktörünün tutumundaki çelişkiye işaret etti.

Dünya şampiyonu, Musiala hakkında şüphe uyandırmak yerine onu desteklemeyi talep etti ve şöyle dedi: "Hepimiz biliyoruz ki Musiala henüz en iyi formunda değil, ancak onun hakkında endişe uyandırmak yerine onu desteklemeliyiz." Ayrıca, bu hassas dönemde "Thomas Müller'in eski takım arkadaşı Musiala'nın güzelliğinden bahsetmesini" tuhaf buldu.

Matthäus, sözlerini eleştirel bir tonla şöyle tamamladı: "Dünya Kupası'nda henüz bir dakika bile oynanmadı, ama bu tür tartışmalar şimdiden başladı, özellikle de Musiala'nın ABD maçının ikinci yarısında gösterdiği iyileşme sonrasında." Bu sözleriyle, erken başlayan tartışmaların dünyanın en önemli turnuvası başlamadan önce oyuncunun ve takımın moralini olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.