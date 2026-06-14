Almanya - Curaçao maçında hakemler bariz bir hata yaptı, VAR müdahale etmedi

Almanya ve Curaçao, Pazar akşamı Houston Stadyumu'nda heyecan dolu bir ilk yarı sergiledi. Ancak maçın başlarında, Almanların hakem kararlarından açıkça mağdur olduğunu hissettikleri dikkat çekici bir an yaşandı.

11. dakikada Leroy Sané'nin yönü değişen şutunun ardından Almanya korner vuruşu talep etti, ancak hakem Jalal Jayed, Almanların şaşkınlığına rağmen Curaçao'ya kale vuruşu verdi. VAR müdahale etmedi, bu da sahada anlaşılmaz bir durum yarattı.

Ancak Dünya Kupası'nda geçerli olan oyun kurallarına göre bu durum açıklanabilir. VAR, bir köşe vuruşunun haksız olarak verilmesi durumunda müdahale edebilir, çünkü bu durumdan doğrudan bir gol doğabilir.

Burada olduğu gibi, köşe vuruşunun haksız olarak verilmediği durumlarda ise müdahaleye izin verilmez. Hakemin kararı, her ne kadar açıkça yanlış olsa da, geçerliliğini korur.

VAR hakemi Zakhele Siwela, Alman oyuncuların hayal kırıklığına rağmen protokol gereği hareket etti. Bu arada, hakemlere şikayette bulunanlar sadece Almanlar değildi.

Curaçao milli takım teknik direktörü Dick Advocaat da devre arasına girerken Jayed'e sert bir şekilde itirazda bulundu. Özellikle devre bitmeden hemen önce Almanya'ya verilen penaltı, 3-1 gerideyken soyunma odasına giren Curaçao takımında hoşnutsuzluğa neden oldu.