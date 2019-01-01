Almanlar yazdı: Beşiktaş, Lewis Holtby ile ilgileniyor
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Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi Lewis Holtby.
Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, siyah beyazlı ekibin bonservisi elinde olan Holtby'yle ilgilendiğini duyurdu.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu beş yıldır Hamburg formasını terletiyor fakat Alman ekibiyle sona eren sözleşmesi yenilenmedi. Bonservisi elinde olan Holtby, Shinji Kagawa'nın gidişi sonrasında o bölgeye alternatif arayan Beşiktaş için ideal bir aday olarak ön plana çıktı.
Kariyerinde Tottenham deneyimi de bulunan Holtby, Almanya A Milli Takımı'nın formasını üç defa giydi.
Lewis Holtby, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerine ek olarak sol kanatta da görev alabiliyor.