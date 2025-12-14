Almanlar Galatasaray’ın yıldızını konuşuyor! ‘Fırtına gibi, göz kamaştırdı’

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1'lik skorla geçerek ligdeki liderliğine devam etti. Sarı-Kırmızılı ekibin yıldızı, yine sahneye çımayı başardı.

Ne oldu?

Galatasaray, henüz 7. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. 11'de Roland Sallai skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 56'da Victor Osimhen farkı üçe çıkarırken 69'da Van de Streek farkı iki indirdi. 90+3'te ise Mauro Icardi, skoru 4-1 olarak tayin etti.

Süper Lig'de oynanan son üç maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Sane, dün akşamki golünün ardından Alman basınında kendisine geniş bir yer buldu. Yıldız futbolcuya adeta övgüler yağdı.

İşte Alman basınında gündem olan Sane sözleri:

'Eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane, Türkiye'de fırtına gibi esiyor! Galatasaray'daki etkileyici performansını bir gol daha atarak sürdürdü' başlığını kullanan Spox, "Alman milli futbolcu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da giderek daha iyi bir performans sergiliyor. Geçen hafta Samsunspor'a karşı attığı gol ve muhteşem bireysel koşusunun ardından, kanat oyuncusu cumartesi akşamı Antalyaspor'a karşı oynanan Süper Lig maçında da parladı." yorumunu yaptı.

Sport1 ise, Sane güçlü performansını sürdürüyor' başlığını atarak, "Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, Türkiye'deki başarılı performansını sürdürdü. Sane böylece Türk takımı formasıyla çıktığı 21 resmi maçta altı gol ve beş asist kaydetti." ifadelerini kullandı.

GOAL Almanya ise, "Leroy Sane yine anahtar oyuncu! Eski Bayern Münih yıldızı, Antalyaspor karşısında Galatasaray formasıyla göz kamaştırdı' manşetini atarak, "Alman milli futbolcu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da giderek daha iyi bir performans sergiliyor. Geçen hafta Samsunspor'a karşı attığı gol ve muhteşem bireysel koşusunun ardından kanat oyuncusu, cumartesi akşamı Antalyaspor'a karşı oynanan Süper Lig maçında da parladı." ifadeleri kullanıldı.