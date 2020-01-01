Almanlar duyurdu! Fenerbahçe, Yunus Mallı'nın peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem milli futbolcu Yunus Mallı.

Max Kruse’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından 10 numara transferi için arayışlara başlayan , milli futbolcu Yunus Mallı’yı listesine aldı.

Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe, yakın zamanda Yunus Mallı'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Ancak henüz ile görüşülmediği, transferin önündeki en büyük engelin ise oyuncunun kazandığı yıllık ücret olduğu belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, Wolfsburg'da yıllık 4.5 milyon euro kazanırken, sarı lacivertlilerin bu miktarı ödemek istemediği kaydedildi.