Alman futbolunun unutulmaz kalecileri arasında yer alan Eike Immel, futbol sonrası hayatında oldukça zor dönemlerden geçiyor.

Bundesliga'nın köklü ekipleri VfB Stuttgart ve Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester City'nin de kalesini koruyan Eike Immel, futbolculuk kariyerinin ardından hayatında büyük bir çöküş yaşadı. Bir zamanlar futbolun en saygın kalecilerinden biri olarak anılan Immel, bugünlerde iflas ilan etti ve futbol sonrası yaşamını sürdürmekte zorlanıyor.

63 yaşındaki Immel, 1978 ile 1997 yılları arasında parıldayan bir kariyere sahipti ve Borussia Dortmund’un altyapısından yetişmişti. Uluslararası arenada da 19 kez Batı Almanya forması giyen kaleci, 1980 yılında henüz 19 yaşındayken Jupp Derwall yönetiminde milli takıma adım atmıştı.

Futbolun zirvesinden sosyal yardımlara

Stadtallendorf doğumlu Immel, bir dönem Avrupa Şampiyonası zaferi yaşamıştı. Ancak şimdi, bir futbolcunun lüks yaşamından uzak bir hayat sürüyor. Sosyal yardımlarla geçinen ve belediye evinde kalan Immel, banka hesabında çoğu zaman sadece 2 sterlinle yaşamak zorunda kaldığını açıkladı.

Immel, İngiltere'de de Manchester City formasıyla üç sezon geçirmiş ve toplamda 50 maça çıkmıştı. Kariyeri boyunca 670 maçta 187 kez kalesini gole kapatan Immel, 1016 gol yemişti. Ancak, 2008 yılında kişisel iflasını açıklamak zorunda kalmasıyla hayatı aniden değişti. Bu mali sıkıntılar arasında eşi boşanma davası açtı ve çocuklarının velayetini kaybetti.

Türkiye'de de çalıştı

Futbol hayatına nokta koyduktan sonra kaleci antrenörlüğü de yapan ve Türkiye'de Christoph Daum'un teknik heyetine dahil olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Immel, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde iki kez şampiyonluk sevinci yaşamış ancak 2005-2006 sezonunun ortasında görevinden ayrılmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra uzun süre antrenörlük yapmayan Immel, futbola 2015'te dönmüştü.

Immel’in mali savaşı

"Geçmişte para benim için bir sorun değildi" diyen Immel, geçmişteki lüks yaşamından bahsetti. Stat 1'e konuşan ve Alman futbol adamı, "Geçmişte para benim için bir endişe değildi. Bazen cep telefonu faturam aylık 10.000 euroya çıkıyordu. Bir Noel'de yeni kız arkadaşım için 25.000 sterlin harcadım. Evim için 1 milyon sterlin ödedim, ama bir ara haciz memurları kapıma dayandı. Geleceği yeterince düşünmedim. Para yönetimi benim güçlü yanım değil" dedi.

Emeklilik sonrası yaşamındaki büyük değişikliği anlatan Immel, şimdi sosyal yardımlarla geçindiğini ve aylık sadece 972 sterlinle idare etmeye çalıştığını belirtti. Bu rakam, futbolculuk günlerindeki kazançlarından oldukça farklı.

Arkadaşları destek oluyor

Mali sıkıntılarla boğuşurken, Immel’e arkadaşları da yardımcı oldu. Yaşadığı dairenin mobilyalarını arkadaşlarından hediye olarak aldı ve yerel bir restoran işleten arkadaşı sayesinde düzenli olarak yemek yiyebiliyor:

"Şu anda aylık 972 sterlinle geçiniyorum. Bunun 491 sterlini kiraya gidiyor, geriye kalan 481 sterlinle diğer masrafları karşılıyorum. Geçinmek gerçekten zor. Bazen sadece 2 sterlinim kalıyor. Dairedeki mobilyaların hepsi bana hediye edildi ve yerel bir restoran işleten arkadaşım bana ücretsiz yemek veriyor. Yardımları için minnettarım. Ama keşke böyle olmak zorunda olmasaydı."