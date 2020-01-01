Alman futbolcu Timo Hübers'te koronavirüs tespit edildi

Alman kulübü Hannover 96, futbolcularından Timo Hübers’te koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hübers’e uygulanan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve futbolcunun evinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Hübers’e cumartesi akşamı Hildesheim kentinde katıldığı bir etkinlikte koronavirüs bulaştığı ve futbolcunun o günden bu yana takım arkadaşlarıyla herhangi bir teması olmadığı da belirtildi.

Buna karşın tedbir amacıyla kulüpteki tüm futbolculara ve personele koronavirüs testi yapılacağı kaydedildi.

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96 Sportif Direktörü Gerhard Zuber, yaptığı açıklamada “Timo (Hübers) örnek bir davranış sergiledi. Hastalığa dair hiçbir semptomu olmamasına karşın, aynı ortamda bulunduğu başka bir kişide koronavirüs tespit edildiğini öğrenince bunu doktora iletti ve geçici olarak evinde kendisini karantinaya aldı” diye konuştu.