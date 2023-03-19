Formunun zirvesinde olan Norveçli golcü, eski rakibi karşısında yeniden sahne alacak.

NE OLDU? Alman efsane Lothar Matthaus, Erling Haaland'ın Bayern Münih'e karşı rekorunu gündeme getirerek kulübün zorlu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.

Borussia Dortmund'da geçirdiği süre boyunca Haaland, Bayern'e karşı 7 maçta 5 gol atarak oldukça dikkat çekici bir performansa imza attı.

Ancak Norveçli golcü, Borussia Dortmund'da oynarken Bayern'e karşı oynadığı 7 maçı da kaybetti.

NE SÖYLEDİLER: Sky Germany'e konuşan Matthaus, Norveçli gol canavarı için şu ifadeleri kullandı:

"Haaland, Bayern'e karşı birçok maç oynadı ve o kadar da çok gol atmadı. Ondan korkmanıza gerek yok!"

BÜYÜK RESİM: City'nin forveti şu anda çok formda ve son iki maçında sekiz gol kaydetti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 37 maça çıkan Haaland, 42 gol atarak inanılması güç bir formunu sürdürüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın ekibi, bir sonraki Premier Lig'de mücadelesinde 1 Nisan'da Liverpool ile karşılaşacaklar.

İngiliz ekibi, bu sezon Premier Lig yarışında lider Arsenal'ın gerisinde bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor.