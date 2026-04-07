Milan teknik direktörü İtalyan Massimiliano Allegri, gelecek sezon Real Madrid'in başına geçeceği yönündeki haberlere yanıt verdi.

Haberlere göre Allegri, Real Madrid yönetiminin mevcut teknik direktör Álvaro Arbeloa'dan ayrılması durumunda değerlendirdiği seçeneklerden biri.



Allegri'nin birkaç yıl önce Real Madrid'in teklifini, Juventus'u Real Madrid'e tercih ettiği için reddettiği belirtiliyor.

İtalyan liginin 31. haftasında Milan ile Napoli arasında oynanan maçın ardından Allegri'ye "Real Madrid'in yeni teknik direktörü olabileceğiniz doğru mu?" diye soruldu. İtalyan teknik direktör, "Sky Sport Italia" kanalına yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçtan bahsedelim" diye cevap verdi.



Massimiliano Allegri'nin Milan ile 2027 yazına kadar sözleşmesi olduğu belirtiliyor.

Milan, şu anda İtalya Ligi sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve lider rakibi Inter'in 9 puan gerisinde. Ayrıca



