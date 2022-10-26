Allegri, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından konuştu: "Bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum"

Allegri, Juventus'un Benfica'ya mağlubiyeti için özür diledi, ancak Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini başarısızlık olarak görmediğini söyledi.

NELER OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Benfica, Borussia Dortmund ve Manchester City son 16 turuna yükseldi. Juventus ise deplasmanda Benfica'ya 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Juventus en son 2013/14 sezonunda İstanbul'da Wesley Sneijder'in golüyle Galatasaray'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Karşılaşmada golleri Benfica'da Antonio Silva, Joao Mario ve iki golüyle Rafa Silva kaydetti. Juventus'ta ise Moise Kean, Arkadiusz Milik ve Weston McKennie golleri bulan isimler oldu.

Hakkında birçok tartışma olan ve çoğu taraftar tarafından istifası istenen Allegri maçtan sonra yaptığı açıklamada sonuç için taraftarlardan özür diledi ancak bunu bir başarısızlık olarak görmediğini ve futbolda mağlubiyetlerin de olduğunu söyledi.

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NE SÖYLENDİ? Allegri maç sonu açıklamasında şu şekilde konuştu: "İlk yarıda savunmada çok yumuşaktık. Şampiyonlar Ligi'nden çıktığımız için hayal kırıklığına uğradık ve öfkelendik. Şimdi Serie A'ya ve gelecek çarşamba PSG ile oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor çünkü en azından Avrupa Ligi'nde kendimize bir yer ayırtmalıyız."

"Bu gece çok fazla hata yaptık ama şimdi bunu konuşmanın faydası yok. Bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Futbolda mağlubiyetler de vardır.

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SIRADA NE VAR? Juventus 2 Kasım Çarşamba günü PSG ile karşılaşacak ve Avrupa Ligi'nde kalma yarışı verecek.