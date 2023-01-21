Allegri, Juventus'tan ayrılacak mı? Silinen 15 puan için ne söyledi?

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, kulübün silinen 15 puanına rağmen dümende kalmaya devam edeceğini söyledi.

Juventus'un mali ihlalden dolayı 15 puanı silindi

Sonucunda 10. sıraya gerilediler

Allegri görevinin başında kalacak

NE OLDU? İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Hakimliği, adı mali yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Verilen puan silme cezasına ek olarak, kulübün eski yöneticilerine de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Ancak Massimiliano Allegri, Juventus ile yola devam edeceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Allegri şunları söyledi: "Juventus teknik direktörüyüm ve öyle de kalacağım. Beni göndermezlerse tabii. Zor zamanda sorumluluk almaktan kaçmamalısınız. Dünkü 15 puanlık cezanın ardından hepimiz birbirimize daha da birlik olmalıyız ve düşük bir profille çalışmalarımızı sürdürmeli ve sadece sahayı düşünmeliyiz."

"Mevcut puan durumuna göre 22 puanımız var. Puanlar almalıyız ve her seferinde adım adım maçlarımızı kazanmaya çalışmaya devam etmeliyiz. Ligde önümüzde 60 puan var. Yasal süreç kulübü ilgilendiriyor. Yeni puan durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, önümüzdeki bütün maçlardan en iyi sonucu almalıyız. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Esas sonucu 2 ay sonra göreceğiz ve o zaman pişmanlık duymamalıyız."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

ALLEGRI İÇİN SIRADA NE VAR? Juventus, 22 Ocak'ta Atalanta'yı ağırlayacak. 29 Ocak'ta ise Monza ile karşılaşacaklar.