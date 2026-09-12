Allegri: "Artık önemli olan performans değil, sonuç. Anguissa yok"

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yarın akşam saat 18.00’de Stadio Maradona’da oynanacak Serie A’daki Bologna maçı öncesinde basın toplantısında konuştu:









Bu önemli bir yol ayrımı, motive misiniz ve takımın iyi iş çıkaracağına inanıyor musunuz? Nasıl bir yaklaşım istiyorsunuz? Nelerden kaçınılmalı?

"Yarın bizim için iç sahada kazanmaya başlamak adına bir fırsat, bunu henüz yapamadık. Söylenecek çok fazla söz yok, içinde bulunduğumuz dönemi biliyoruz, üst üste 3 yenilgi aldık. Konuşacak pek bir şey yok, sadece harekete geçmek gerekiyor. Yarın Sassuolo karşısında iyi bir sonuç almış, iyi çalıştırılan ve teknik kaliteye sahip Bologna’ya karşı üç puan alma fırsatımız var. Ama yarın bizim için çok önemli ve bu konuda... herkes için durum net".





Anguissa ve Neres’in durumu nasıl?

"Anguissa yok; McTominay, Marianucci, Giovane de yok. Neres ise daha iyi, Lang de hazır. Maçı en iyi şekilde karşılamak için yeterli sayıda oyuncumuz var. Yarın büyük sorumluluk taşıyan bir maç var. Sonrasındaysa sıralamayı düzeltmek ve sonraki 9 maça en iyi şekilde çıkmak için önemli bir zaman aralığımız olacak".





Di Lorenzo, üst üste gelen 3 mağlubiyetin ardından soyunma odasında önemli bir figür. Bu sonuçlardan sonra onunla ilişkiniz nasıl?

"Çok basit, tek bir yol var: Gidişatı tersine çevirebilecek olan sadece biziz, kimse bize bir şey hediye etmeyecek. Sakinlikle ve sorumlulukla, maçın önemini anlayarak hareket etmeliyiz. Her şeyin önünde sonuç var, çünkü günün sonunda herkesin ruh halini değiştiren şey bu, hele içeride bizimkini hayli hayli. Como’nun çok iyi bir takım olduğu, Inter’in ligin en güçlü ekibi olduğu ve Arsenal’le oynadığımız doğru. Ama o şekilde ortaya koyduğumuz performanslar iki fazda da yetmediyse, belli ki eksik kalan bir parça var ve yarın maçı kazanmak için onu ortaya koymamız gerekiyor; bu da hiç kolay değil. Böyle anlarda durum olduğundan daha karanlık görünür. Sonuçta performans ayrı bir şeydir ve oyunun her iki yönü de kesinlikle geliştirilebilir ama sonuç sizi etkiler... Bazen hak etmediğiniz maçlarda sonuç alırsınız, bazen de tam tersi olur. İyi oynadığımız bölümler oldu, daha az iyi oynadığımız bölümler de. Yarın, teknik performans ne olursa olsun, ki onu da ortaya koymak gerekiyor... Arsenal karşısında da bunu yaptık, belki biraz fazla şut yedik ama yarın sonuç temel önemde ve herkese ihtiyaç olacak. Di Lorenzo mu? O kaptan, çok sorumluluk sahibi bir çocuk, olağanüstü bir oyuncu. Ama kariyerimizde bu tür dönemleri çok yaşadık, önemli olan onlarla cesaretle yüzleşmek ve durumu olduğundan daha karanlık görmemek. Eğer 30 Haziran’da iyiyseniz, 30 Aralık’ta da iyisinizdir, gelecek yılın 30 Haziran’ında da. Sonra oyuncularınızın eksik olduğu ya da şartların tam oluşmadığı dönemler olur ve işler daha az iyi gider. Herkesin futbolu açıklamaya çalıştığını duymak güzel ama futbolu harika yapan şey de bu; çünkü öngörülemezlik var".





Takımı zihinsel olarak nasıl görüyorsunuz? Di Lorenzo, Arsenal maçının ardından bir şeylerin yanlış gittiğini ama ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

"Böyle anlarda ne kadar az düşünür, ne kadar çok yaparsak o kadar iyi. Düşünüyoruz, konuşuyoruz ama tek çare sahaya çıkıp daha iyi şeyler yapmak. Maçları her zaman olduğu gibi analiz ettik; kaybedince analiz edip kazanınca etmemek gibi bir şey yok. Maça hazırlandık, Bologna’ya saygı duyuyoruz ve oyunun iki yönünde de biraz daha fazlasını ortaya koymalıyız; maçın uzun süreceğini bilerek".





Lang yarın oynayacak mı?

"Yarın sabah göreceğiz, bazı şüphelerim var. Ama o meseleler yüzünden değil... Bir kariyerde çok şey olur. Orada kapandı, özür diledi. Önde Neres, Lang, De Bruyne, Vergara, Lucca, Hojlund, Politano arasında çözümlerimiz var... Hücumda seçeneklerimiz var ve yarın sabah ilk 11’i netleştireceğiz. Sonra değişiklikler de var, maç uzun".





Çift oyun kurucu en azından geriden oyun kurulumunda size yardımcı oluyor mu?

"Bütün maçlarda oyunun iki yönünde de daha iyi yapılabilecek şeyler var. Arsenal karşısında teknik olarak iyi iş çıkardık, geriden oyun kurarken daha iyisini yapabilirdik, topu kolay kaybettik, potansiyel fırsatlarda ise tercihleri yanlış yaptık".





Yarın kazanmak en önemli şey ama sizi endişelendirebilecek performanslarla ilgili de bir mesele yok mu? De Bruyne, daha iyisini yapamayacağını söyledi.

"Bence daha iyisini yapabilir, iyi bir performans sergiledi. Ondan da herkes gibi memnunum ama bu yetmiyorsa hepimizin daha fazlasını yapması gerekir. Yarın sorumluluk büyük, yarın sonuç performansın önünde geliyor. Performansla sonuca gitmek gerekir ama Como, Inter, Arsenal maçlarındaki performanslar için söylenenler tamamen doğru değil... çünkü rakipler de var. Ben de topa 90 dakika sahip olup 30 şut atmayı isterim ama rakipler de var ve o anlarda gol yememeniz gerekir. Gol yedik ama fırsatlar da yakaladık. Şimdiye kadar bu yetmediyse, daha fazlası gerekiyor. Yarın performansın iyi ya da kötü olması değil, maçı bir şekilde kazanmayı başarmak gerekiyor".





Savunma aşamasında anlayış olarak bir şeyi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

"Doğru, kalemize şutlar geldi ama paradoksal biçimde bu daha çok topun neredeyse eşit paylaşıldığı ilk yarıda oldu, üstün olduğumuz ikinci yarıda değil. Golde harika bir gol atıyorlar ama ver-kaçı takip etmiyoruz. Şutlarda nasıl ortaya çıktığını anlamak gerekir, 15 tane de sayabilirsiniz ama kalecinin kaç kurtarış yaptığına ve şutların nereden geldiğine bağlı. Savunma aşamasından bağımsız olarak, ön tarafta bu seviyelerde yapmamanız gereken tercihlerde hata yaptık. Savunmada rakibe daha az şut imkânı vermek, daha dikkatli olmak gerekiyor. Bazen pas sezgileriyle öne çıkıyoruz ama bunları geliştirmemiz lazım. Açık hedef sonuç".





Hazırlık tamamen değişince fiziksel durum etkili olabilir mi?

"Sonuçlar görüşleri değiştirir ama yapısal olarak bu takımın daha fazla zamana ihtiyacı var, bazıları bacaklarında az maçla geliyor. Ben çok güveniyorum, bizim en zor maçlarımız yarın ve Floransa’da... sonra aradan sonra fiziksel açıdan da gelişeceğiz".





Anguissa, ne oldu?

"Dün bir rahatsızlık hissetti ve durdu, zaten kullanıma uygun değil".



