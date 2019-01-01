Allegri: 20 yıl boyunca yanlışlıkla Guardiola'yı takip ettik

Juventus'un eski çalıştırıcısı Massimiliano Allegri, Pep Guardiola'nın oyun tarzının herkese uygun olmadığını belirtti.

Son olarak ekiplerinden 'u çalıştıran Massimiliano Allegri, Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 'tiki-taka' felsefesi hakkında yorumlarda bulundu.

Guardiola'nın 'da zirve yapan ve popülerleşen oyun anlayışının herkese göre olmadığını belirten Allegri, futbolun bu anlayıştan uzaklaşmaya başladığını ve kontra atak futboluna dönüşe geçildiğini ifade etti.

Corriere della Sera'ya konuşan 52 yaşındaki İtalyan teknik adam, 'ın efsanevi hocası Arrigo Sacchi'ye atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Kontra atak futbolunun harika bir biçimde geri döndüğünü görüyorum."

"20 yıl boyunca yanlışlıkla Guardiola'yı takip ettik. Guardiola'nın futbolu herkese göre değil. Iniesta, Xavi ve Messi'nizin olması lazım. Sadece onlara özel bir durumu alıp genelleştirdik."

"Arrigo Sacchi'nin topa sahip olma ve proaktif oynama hakkında söylediklerini ilk duyduğumda anlamayıp sinirlendim. Dikey olarak oynamak neden proaktif futbol olmasın ki?"

Haberin devamı aşağıda

"Sacchi'nin maçlarını onlarca kez izledim. Bir gün San Siro'daki bir maçta Milan'ın 'e 5 gol attığını gördüm. Direkt oynadılar. Milan dikine oynuyor, kontra atak yapıyordu. Üstelik bunu yapmak kolay değildi ancak eğer bunu yönetmeyi başarabilirseniz görülmeye değer bir futbol ortaya koyarsınız."

"Bugün çevreme baktığımda, amatör futbol takımlarını izlediğimde hocalarla konuştuğum zaman duyduğum şeyler beni korkutuyor. Kitap gibi, televizyon programındakiler gibi konuşuyorlar. Uygulayacağınız felsefe iyiyse neden kullanmayasınız ki? Elbette kullanırsınız. Buradaki sorun sonuçlarda. Gerçek bu."

"Sonuca ulaşıyor musunuz, ulaşamıyor musunuz? Roberto Mancini de bir diğer konu. Sertleşti, ciddileşti. Şimdilerde herkesle futbol konuşuyor. Basit oynuyor. Mancini bir maestro. Bizim futbolumuz ise 'profesörlerin' söylediği şekilde oynanıyor."