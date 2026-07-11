Norveç taraftarlarının sevinci, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynanan maçın 55. dakikasında şoka dönüştü; Fransız hakem Clément Turpin, köşe vuruşunun ardından ülkesini 2-1 öne geçiren Torbjørn Hegim’in golünü iptal etti, VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi, köşe vuruşu yapılmadan önce Erling Haaland’ın Elliot Anderson’a yaptığı faulü tespit etti ve yeni oyun kuralları değişiklikleri sıkı bir şekilde uygulandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) Konseyi, turnuva başlamadan önce 2026 Dünya Kupası’nda kullanılmak üzere video yardımcı hakem protokolünün açıklanmasını onayladığını duyurdu. Bu, köşe vuruşları veya serbest vuruşlarda oyun başlamadan önce hücum eden takımın işlediği ve gol, penaltı veya disiplin cezası kararını doğrudan etkileyen bariz faullerle ilgilidir.

Yeni kural, top sahaya girmeden önce ceza sahası içinde bir savunma oyuncusunun tutulması veya itilmesinin cezalandırılabileceğini öngörüyor. Bu durum, birkaç hafta önce Nottingham Forest’tan 135 milyon avroya transfer olan ve gelecekte Manchester City’de takım arkadaşı olacak Anderson’ı iten Haaland’ın, uygulamanın katılığı konusunda geniş tartışmalara yol açan bir sahnede yaşandı.

Korner vuruşunun tekrarı... Yeni bir gerçeklik

Alışılmadık bir kararla, Turban golün iptal edilmesinin ardından köşe vuruşunun yeniden yapılmasına işaret etti. Bu, IFAB Konseyi tarafından onaylanan değişikliklerin harfiyen uygulanması anlamına geliyordu. Bu kurallara göre, ihlal belirlenen kriterleri karşılıyorsa, video yardımcı hakem sahadaki pozisyonun gözden geçirilmesini tavsiye eder. ve hakem ihlalin oyun başlamadan önce gerçekleştiğine karar verirse, uygun disiplin önlemi alınacak ve vuruş yeniden yapılacaktır.

Konsey, resmi açıklamasında, bu açıklamanın, oyunun sonucunu doğrudan etkileyen bariz ihlalleri ele almayı amaçladığını ve kritik anlarda hakem kararlarında daha fazla adalet ve şeffaflık sağlamayı hedeflediğini ekledi.

"Arsenal Aleyhine" Yasa

İngiltere’de ise, birçok kişi bu kararı, teknik direktör Mikel Arteta liderliğindeki Arsenal takımının kullandığı ve son yıllarda bu taktik stratejiyle büyük başarılar elde ettiği, duran toplarda son derece etkili bir oyun anahtarı haline gelen ünlü ekranların kullanımını engellemeyi amaçlayan bir “Arsenal karşıtı” kural olarak yorumladı.

Bu tartışmalı karar, mevcut Dünya Kupası’ndaki en önemli hakemlikle ilgili gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), oyunun ruhunu korumak ile hakemlik adaletini sağlamak arasında bir denge kurmaya çalışırken, bu karar hakemleri ve video yardım sistemini her zamankinden daha titiz bir incelemeye tabi tutuyor.