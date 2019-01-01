Ali Koç'tan menajerlik ücretleri açıklaması!

Ali Koç, TFF'nin kulüpler tarafından menajerlere yapılan ödemeleri duyurduğu listenin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kulübü Başkanı Ali Koç, Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz gün açıklanan menajerlere yapılan ödemeler hakkında konuştu.

Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda kendileri tarafından menajerlere ödenen miktarların şeffafça bildirildiğini vurgularken, diğer kulüplerin gerçekçi rakamlar bildirmediğini savundu.

"Hayatın olağan akışına aykırı"

TFF bildirisinin kulüp beyanlarına göre yapıldığını hatırlatan Ali Koç, "Geçen sene beyan edilen ödemelere kıyasla bu sene beyan edilen tutarlarda ciddi oranda bir düşüş gözlemliyoruz. Geçen sene Süper Lig kulüpleri yaklaşık 11,5 milyon EUR tutarında menajer ödemesi beyan ederken bu sene beyan edilen ödemeler 5 milyon EUR tutarını bulmamaktadır. Kulüp bazında rakamlar incelendiğinde söz konusu dalgalanmanın gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Bununla beraber tüm Süper Lig kulüplerinin 2018/19 döneminde yaptıkları tüm menajer ödemelerinin %53’ünün sadece Fenerbahçe tarafından ödenmiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kulübümüz, yönetim prensiplerimize uygun şekilde tüm menajer ödemelerini kuruşu kuruşuna tüm şeffaflığıyla beyan etmiştir." dedi.

"Ödemelerin %70.3'lük kısmı eski dönemden"

Ali Koç, 2.6 milyon euro olarak beyan ettikleri menajer ödemesinin detaylarını da anlatırken, "Yapılan ödemelerin yaklaşık 1,8 milyon EUR tutarındaki % 70,3’lük kısmı yönetimi devraldığımızda kadroda bulunan futbolcuların menajerleri için yapılırken, yaklaşık 0,8 milyon EUR tutarındaki %29,7’lik kısmı yeni yönetimimiz tarafından alınan oyuncuların menajerlerine ilişkin ödemelerdir." ifadelerini kullandı.