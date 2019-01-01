Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu.

Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada arıca, Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.

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The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH — ECA (@ECAEurope) September 10, 2019

Avrupa Kulüpler Birliği nedir?

European Clubs Association (ECA), Avrupa'da futbol kulüplerini doğrudan temsil eden bir kuruluştur.

2008 yılında "Kulüplerin sesi" olarak yola çıkan organizasyon, kulüplerin UEFA'daki karar alma sürecinde adil bir şekilde yer alması için mücadele etmektedir.

ECA'nın UEFA'nın karar alma mekanizmasındaki rolü, 2017 yılı Nisan ayında, UEFA İcra Komitesinde iki kulüp temsilcisinin oy hakkına sahip üye olarak yer almasıyla daha da güçlendi.

