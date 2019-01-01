Ali Koç: İlk yarıya göre daha iyi bir puan topladık

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunurken takımın ikinci yarıda daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Takımın bu sezon ligdeki kötü gidişatı ve karşı karşıya kalınan mali tablo ile ilgili konular hakkında açıklama yapan Ali Koç, karşılaşılan mali tablonun beklenilenden çok daha kötü durumda olduğunu da belirtti.

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İlk yarıya göre daha iyi puan topladık

Sezon başlangıcından bu yana arka arkaya alınan kötü sonuçların, sezonun ikinic yarısından itibaren daha iyiye gittiğini söyleyen Ali Koç, "Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi ifade etmiştim. Tüm sorumluluğun bizde olduğunu söylemiştim. İkinci yarının daha iyi geçeceğini ve 5 de nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim. İlk yarıya göre daha iyi bir puan topladığımızı söyleyebilirim." dedi.

En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı

Ali Koç, bu sezondan çok ders aldıklarlarını dile getirdi. Başkan Koç, hiçbir zaman mazeret üretmediklerini anlatarak, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bunun için çalışılıyor. Pozisyonlar belirlendi." diye konuştu.

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz

Gelecek sezonun takım içi planlamasına başladıklarını belirten Ali Koç, "Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Pozisyonlar belirlendi. En az 2-3 pozisyonda oynayabilecek oyuncular ve profillerin hepsi şimdiden belirlendi. En büyük sıkıntı FFP." ifadelerini kullandı.

Daha dar bir tablo ile karşılaştık

Yönetime geldiklerinde beklediklerinden daha kötü bir tablo ile karşılaştıklarını söyleyen Ali Koç, "Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu zaten biliyorduk. Göreve başladıktan sonra beklediğimizden daha da dar bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar. Görevimiz olanları olduğu gibi size aktarmak." yorumunda bulundu.

Efsaneye yakışır bir heykel olacak

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu 'Sinyor' Can Bartu'nun heykelini dikeceklerini söyleyen Başkan Ali Koç,"Can Bartu'yu ölümsüzleştirmek için, ilk yönetim kurulu toplantısında efsaneye yakışır bir heykel yaptırma kararı alacağız." dedi.