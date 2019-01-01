Ali Koç ile Fikret Orman, ortak yayında bir araya geliyor!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi iki kulübün başkanları, ortak yayında bir araya geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maç öncesinde Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanacak.

Her iki kulüpten yapılan açıklamada, iki kulübün başkanları Fikret Orman ile Ali Koç'un saat 15:00'te BJK TV ile FB TV'den ortak yayınlanacak programda bir araya gelecekleri duyuruldu.

Yarın Başkanımız Fikret Orman’ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü’nün Başkanı Ali Koç’u @VodafonePark ’ta ağırlıyoruz. Saat 15.00’te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce pic.twitter.com/YGF1TAtmFi — Beşiktaş JK (@Besiktas) 24 Şubat 2019