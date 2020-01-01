Ali Koç: "Genel Kurul isteyen varsa, hodri meydan!"

Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbi maç sonrasında ilk kez konuştu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ali Koç, kongre üyelerine rozet takdim töreninde açıklamalarda bulundu.

HaberTürk'ün derlediği habere göre Ali Koç derbisine dair önemli açıklamalar yaparken, görevi bırakabileceği yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı.

"Oyunun birinci perdesi tamamlandı!"

Galatasaray yenilgisiyle birlikte şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldıklarını ifade eden Ali Koç, "Galatasaray'a karşı iç sahamızdaki seri de bitti. Hepimiz üzgünüz ama aslında oyunun birinci perdesi tamamlandı diyebiliriz. Fenerbahçe bir şekilde şampiyonluk yarışında geriye gitti. Bizler hata da yapmış olabiliriz ama bizim yarıştığımız sadece ligdeki takımlar değil. Bambaşka bir mücadelenin içindeyiz. Bunlardan bir tanesi zamanında benim başkan olmamam için mücadele edenler, başarılı olmamam için de belki emek sarf ediyorlar." dedi.

"Tribünden aşağı indim çünkü..."

Ali Koç, Galatasaray maçı sonrasında protokol tribününden aşağı doğru atlamasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır lafları sonrasında ben o lafları bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim, engellediler. Güvenlik vardı ama arbede yaşanacak bir durum yoktu. Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi. Orada beni içeri aldılar ben, 'Beni itip kakmayın' dedim. Ama dikkat edin, 'Beni itip' kısmı yok orada. Bu da 'Beni satmayın' diye algılandı, öyle servis edildi. Ben öyle bir imada bulunmam. Karakter olarak da insan olarak da. Ama bu insanlara malzeme verdik. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar!"

"Destek karşısında tüylerim diken diken oldu"

Ali Koç, taraftarlardan gelen destek mesajlarına da değinirken, "'Beni itip kakmayın' olayından sonra inanılmaz bir mail, faks yağmuru oldu. Sosyal medyadan, direkt bana, halkla ilişkiler departmanına... İnanılmaz bir destek geldi. Tüylerim diken diken oldu. Dayanacağız. Zaten böyle bir destek böyle bir camia olduktan sonra insan dayanacak gücü buluyor." diye konuştu.

"Genel Kurul isteyen varsa, hodri meydan!"

Koç, görevi bırakmak gibi bir düşüncesi asla olmadığını da vurgularken, şöyle devam etti: "Genel kurulmuş, ben vazgeçiyormuşum... Böyle bir şey söz konusu bile değil. Birileri çıkıp illa ki 'Genel Kurul'a gidelim' diyorsa hodri meydan, gelsinler bakalım, başvursunlar! Önlerini kapamayız."