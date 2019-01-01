Ali Koç: Futbolcuların camiaya borcu var

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Alanyaspor yenilgisi ardından değerlendirmelerde bulundu

Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Dereağzı Tesisleri'ndeki 23 Nisan Kutlamaları'na katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantının detaylarını aktaran Ali Koç, gidişata dair düşüncelerini dile getirdi.

"Sezon iyi gitmiyor. En çok mahcup olduğum kişiler de çocuklar. Sağolsunlar hala inançlarını kaybetmediler. Gelecek sezon onların beklentilerini yerine getireceğiz."

Ersun Yanal ve futbolcularla yaptığı toplantı ile ilgil çıkan dedikodulara Ali Koç, "İlk defa yenilmiyoruz. Kaybettiğimiz için Samandıra'ya gitmedim. Yıllardır futbol izlerim ama Alanya'da ilk yarıda izlediğim gibi bir takımı ilk defa izledim. Futbolcuların camiaya borcu var. Son 5 maçta ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Bu şekilde giderse tarihe kötü bir şekilde geçeceklerini söyledim. Kesinlikle ceza yok. Hocamızla da dertleştik. Yazıldığı gibi ültimatom yok. Zaten tarzım da değil. Zamanı geldiğinde gerektiği şekilde konuşulur bunlar." şeklinde yanıt verdi.