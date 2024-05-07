Bu sezonki performansıyla büyük alkış alan yıldız oyuncu, İtalya Serie A devinin yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin gözbebeklerinden olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon oynadığı futbolla dev takımların ilgisini çekti. Serie A devi, Milli futbolcu için devreye girdi.

İtalyanlar, Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu'yla anlaştıklarını duyurdular. Detaylara göz atalım...

Ne söylendi?

İtalyan basınının iddiasına göre; 24 yaşındaki yıldız oyuncu Napoli'yle anlaştı ve İtalyanca derslerine şimdiden başladı.

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Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen ekipler arasında Arsenal, Leverkusen ve West Ham gibi kulüpler de yer alıyor.

Ali Koç açıklamıştı!

Başkan Ali Koç, Şubat ayında katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Sezon performansı

Fenerbahçe'de 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya sözleşmesi devam ediyor.