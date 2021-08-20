Ali Akman, NEC Nijmegen-PEC Zwolle maçında neler yaptı?

Frankfurt’tan PEC Zwolle’ye kiralanan Ali Akman, ilk 11’de başladığı maçta golle tanıştı.

19 yaşındaki Ali Akman, geçtiğimiz sezon sonunda Bursaspor’dan Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olmuştu.

Teknik direktör Adi Hütter’in takımdan ayrılmasıyla birlikte ise genç yıldız Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’e kiralanmıştı.

PEC Zwolle maçına ilk 11’de başlayan Ali Akman, golle tanıştı ve gösterdiği performansla adından çokça söz ettirdi.

Ali Akman’ın performansı

Hollanda Eredevise’nin ilk haftasında Ali Akman, takımının Ajax’a 5-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Ligin ikinci haftasında ise PEC Zwolle’yi ağırlayan NEC Nijmegen’de teknik direktör Rogier Meijer, bu kez Ali Akman’a ilk 11’de şans verdi. Oyuncu 80 dakika sahada kaldı.

Genç yıldız da teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı. Karşılaşmanın dördüncü dakikasında sağ ayak dışıyla şık bir vuruş yapan Ali Akman, topu ağlarla buluşturdu ve yeni takımında golle tanıştı.

Hollanda'da Ali Akman hakkında neler söylendi?

Goal Hollanda’dan Chris Meijer, Ali Akman’ın performansını ve bunun Hollanda’daki yansımalarını değerlendirdi:

Ali Akman’ın harika bir performans gösterdiğini belirten Meijer, Hollandalı yorumcu Hans Kraay’ın da oyuncuyu tecrübeli golcü Mounir El Hamdaoui ile kıyasladığını belirtti: “Akman ilk saniyeden itibaren izleyenleri etkilemeyi başardı, golü de inanılmazdı.”

“O pozisyondaki çoğu golcü sert bir vuruş yapmak isterdi ama o ayağının dışıyla golü buldu. Çok hareketliydi ve defansif olarak da iyi çalıştı.”

Maç sonu röportajında kaç gol atacağının sorulması üzerine ise Ali Akman, kendinden emin şekilde şöyle cevap verdi: “15’ten sonra saymaya başlayacağım."

Ali Akman'ın maçtaki istatistikleri

NEC Nijmegen’in istatistiksel olarak rakibine kıyasla daha sönük bir hücum performansı sergilediği maçta Ali Akman yine de etkili bir görüntü ortaya koydu.

19 yaşındaki oyuncu iki şut girişiminde de isabet sağladı. NEC Nijmegen ise maç boyu toplamda üçü isabetli sekiz şut denemesinde bulundu. Ali Akman’ın takımı 90 dakika genelinde sekiz kez topla buluştu, rakip PEC Zwolle’de ise bu sayı 28’di. NEC Nijmegen’in topa sahip olma oranı ise %38’di.

Ayrıca bir kilit pasla maçı tamamlayan Ali Akman, 31 kez topla buluştu ve 19 isabetli pasla oynadı. İki uzun top girişiminde bulunan genç oyuncu, bunların da birinde başarılı oldu.

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