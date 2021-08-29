Ali Akman, Heracles karşısında ne yaptı?

Heracles deplasmanında attığı golle Nijmegen'i galibiyete taşıyan Ali Akman'ın performansını mercek altına aldık.

Mart ayında Bursaspor'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, 2021/22 sezonu için Hollanda'nın NEC Nijmegen takımına kiralanmıştı.

Sezona çok iyi giren Ali Akman, Heracles deplasmanında 50. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. 19 yaşındaki forvet, geçen hafta da Zwolle ağlarını havalandırmıştı.

İlk hafta güçlü Ajax'a direnemeyen NEC, üst üste iki galibiyet alarak puan tablosunda tırmanmayı başardı. Evinde Zwolle'yi 2-0 mağlup eden NEC, Heracles'e konuk olduğu mücadeleyi de 1-0 kazandı. 41. dakikada Bakis'in atılmasıyla 10 kişi kalan Heracles maçın büyük bölümünü eksik oynadı.

Heracles forması giyen Türk asıllı oyuncu Bilal Başaçıkoğlu ise ilk 11'de başladığı maçta 45 dakika sahada kaldı.

En genç üçüncü golcü

Sol kanattan gelişen NEC atağında kale sahasında iyi pozisyon alan Ali Akman, gelen ortayı kafayla ağlara gönderdi. NEC'in rakip kaleye çektiği altı şutun üçünde imzası bulunan genç yıldız adayı, 71. dakikada yerini Ole Romeny'ye bıraktı.

Ali Akman (19 yıl 333 gün), NEC Nijmegen adına üst üste iki Eredivisie maçında gol atan en genç üçüncü oyuncu oldu. Listenin ilk iki sırasında Jay-Roy Grot ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu yer alıyor.

Ali Akman'ın istatistikleri

Şut: 3

İsabetli şut: 2

Topla buluşma: 25

Toplam pas: 15

Pas isabeti: %66.7

İkili mücadele: 5

İkili mücadele başarısı: %20

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