Alfonso Davies: Fas maçında oynamama kararını ben verdim

Kanada Milli Takımı’nın yıldızı Alfonso Davies, Dünya Kupası’nda ülkesinin son maçında, yani 16. turda Fas’a 3-0 yenildikleri karşılaşmada oynamama kararını kendisinin verdiğini doğruladı.

Bayern Münih’in sol bek oyuncusu ve Kanada milli takım kaptanı, geçen Cuma günkü antrenman sırasında bir rahatsızlık hissettiğini belirterek, Dünya Kupası’na katıldığı sırada yaşadığı uyluk sakatlığından tam olarak iyileşmediğini ima etti.

Kanada'nın mağlubiyetinin ardından karışık röportaj alanında gazetecilere konuşan Davies, "Kanada teknik direktörü Jesse Marsh ile bir konuşma yaptık. Bana %100 hazır hissedip hissetmediğimi sordu ve ben de ona açıkça 'hayır' dedim" dedi.

Davies sözlerine şöyle devam etti: “Açıkçası, sahada maça %100 hazır olan ve %100 performans gösterebilecek oyuncular istiyoruz. Henüz o aşamaya gelmediğimi hissettim ve bu nedenle bu kararı aldık, daha doğrusu ben bu kararı aldım; kenarda kalıp vatan için %100 performans gösterebilecek oyunculara fırsat vermek için.”

Davis, ikinci Dünya Kupası macerasını, tek bir maçta yedek olarak toplamda sadece 15 dakika oynayarak tamamladı; bu maç, son 32 turunda Güney Afrika’ya karşı oynanan karşılaşmaydı.

Kanada’nın ikinci yarıda Fas karşısında 1-0 geride kalması ve skoru değiştirmek için baskı yapması gerektiği için, Davies’in oyuna alınması ideal bir seçenek olarak kaldı. Cuma günü maç öncesi düzenlenen resmi basın toplantısında Jesse Marsh, oyuncunun oynayabileceğini doğrulamış olsa da, 25 yaşındaki yıldız yedek kulübesinde kaldı.

Davis, devre arasında hızlı bir koşu yaptı, ancak maç süresince yedek oyuncularla birlikte ısınmaya hiç katılmadı.

Davies, Mart 2025'ten bu yana Kanada milli takımıyla sadece bir maçta forma giyebildi; çapraz bağ yırtılması ve arka uyluk kasında çok sayıda sakatlık gibi çeşitli sakatlıklarla boğuştu. Bu geçmiş sakatlıklar, Kanada erkek futbol tarihinin en önemli maçı sırasında oyuncunun performansını ciddi şekilde etkiledi.

Davies sözlerine şöyle devam etti: “Bu, hiçbir risk alamayacağınız türden bir sakatlık… Hamstring sakatlık geçmişime bakıldığında, son üç ya da dört ay içinde arka üst bacak kasında üst üste üç kez sakatlandım ve bu çok hassas bir durum. Özellikle de oyun stilim hız ve koşuya çok dayalı olduğu için, bu hıza sahip bir oyuncu %100 hazır değilse, elinden gelenin en iyisini yapması zor olur."

Davies sözlerini şöyle tamamladı: “Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak ve tamamen özgürce, sakatlık yaşamadan oynamak istiyorum, ancak bu dönemde bu zordu. Kesinlikle, %100 hazır olmadığımı bilerek orada oturup maçı izlemek zordu.”