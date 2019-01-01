Alexis Sanchez: Dünyanın hiçbir yerinde Romelu Lukaku gibi bir oyuncu bulamazsınız

Alexis Sanchez, Inter'e Manchester United'dan birlikte transfer olduğu takım arkadaşı Romelu Lukaku'yu öve öve bitiremedi.

'in yeni transferi Alexis Sanchez, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu Romelu Lukaku gibi bir oyuncunun dünyada olmadığını söyledi.

'dan birlikte transfer oldukları Lukaku için övgü dolu ifadeler kullanan Sanchez, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde onun gibi bir oyuncuyu bulamazsınız" dedi.

United'da Lukaku'yla ikisinin günah keçisi ilan edildiklerini söyleyen Şilili forvet, "Lukaku ve ben çok iyi çalıştık. Ama daha fazla şans bulmamız gerekiyordu. United'da oynamak için doğru zaman değildi. Kulüpte çok fazla değişiklik oldu. Bu kadar değişimin olduğu yerde de işiniz zordur" şeklinde konuştu.