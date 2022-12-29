Arjantin'in Lionel Messi'nin önderliğinde Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun önemli bir ismi olan Alexis Mac Allister'ın Juventus'a transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artarken, yıldız oyuncunun babası da bu iddiayı destekler nitelikte açıklamalarda bulundu.

Brighton forması giyen oyuncunun menajerliğini de yapan babası, Juventus'un her ne kadar son dönemde mali ve yönetimsel problemler yaşasa da her zaman Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olduğunu söyledi ve bu transfer girişimine yeşil ışık yaktı.

"Juventus harika bir kulüp, dünyanın en prestijli kulüplerinden biri.

Sadece şunu söyleyebilirim ki kulüple birlikte bize gelen teklifleri değerlendireceğiz ve sonrasında Alexis'in geleceğine karar vereceğiz.

Alexis şu anda İngiltere'de çok mutlu ve ona üst düzey bir oyuncu olma fırsatını tanıdığı için Brighton'a minnettar.

Herhangi bir bedel ya da bizi arayan kulüplerle ilgili bir açıklama yapamayız. Müzakerelere zarar verecek herhangi bir açıklama yapmamız şu anda doğru olmaz"