Alexandre Pato: Kalbimdeki Milan'a dönmek rüya gibi olurdu

Milan'ın eski golcülerinden Alexandre Pato, İtalyan devine geri dönmenin kendisi için rüya olacağını söylerken eski başarıları unutamadığını belirtti.

Adı transfer dönemlerinde Türk kulüpleriyle de sık sık anılan Alexandre Pato, eski takımı hakkında konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Brezilyalı golcü, San Siro'ya geri dönmek için sinyal gönderirken, ''150 maç, 63 gol, bir Scudetto ve bir İtalya Süper Kupa'dan bahsediyoruz. Kalbimdeki Milan'a geri dönmek rüya olurdu'' ifadelerini kullandı.

Son olarak Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Pato, yaz döneminden bu yana kulüpsüz. Sambacı golcü 2007-2013 yılları arasında formasını giydiği Milan'da bir şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı.