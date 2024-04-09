Kariyeri sakatlıklar nedeniyle birçok kez sekteye uğrayan Alexandre Pato, Milan günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Milan formasıyla çok genç yaşta Avrupa futboluna adm atan ve inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan Brezilyalı golcü Alexandre Pato, dikkat çeken açıklamara imza attı. FourFourTwo’ya konuşan Pato, Milan’da geçirdiği gençlik yıllarında futbol ikonu David Beckham’dan fazlasıyla etkilendiğini ve İngiliz efsaneyi kariyeri boyunca sahada ve saha dışında yaptıklarıyla fazlasıyla takdir ettiğini söyledi.

İtalyan takımına transfer olmadan önce Ajax, PSV, Chelsea, Barcelona ve Real Madrid’den teklifler aldığını belirten Pato, “Milan o zamanlar dünyanın en iyi takımıydı. İdolüm Ronaldo’nun yanı sıra Kaka, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Serginho, Emerson, Dida gibi oyuncular oradaydı. Başka büyük takımlardan da teklifler aldım ama Milan’ı seçtim çünkü onlar ana göre dünyanın en güçlü takımıydı” dedi.

Beckham etkisi

Beckham’ın saha dışındaki etkisini de çarpıcı bir örnekle değinen Pato, “David’i sadece saha içinde başardıklarıyla değil saha dışına aktardıklarıyla da her zaman takdir ettim. Tüm tuvalet malzemelerini soyunma odasında bırakırdı - kremler, kolonyalar, bunun gibi şeyler. Herkesin gitmesini beklerdim ve sonra hangi tıraş losyonunu sürdüğüne bakardım. Bu benim de kokum oldu ve hiç değiştirmedim çünkü çok güzel kokuyordu. Bugün hala aynı tıraş losyonunu kullanıyorum” ifadelerini kullandı.