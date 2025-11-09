Alexander Sörloth, Türkiye'ye şampiyonluk için dönüyor

Fenerbahçe’de devre arası transfer hareketliliği erken başladı. Bu sezon performansıyla en çok tartışılan isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertliler, Faslı golcünün yerini dolduracak ismi şimdiden belirlemiş durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sistemine tam olarak uyan, güçlü fiziği ve sırtı dönük oyun becerisiyle dikkat çeken Alexander Sörloth, Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi hâline geldi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi transferi kiralık formülle bitirmeyi planlıyor. Bu sezon Atletico Madrid’de istediği süreleri bulamayan Norveçli forvetin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

İspanyol ekibi Atletico Madrid’in, Sörloth için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürülüyor. Ancak Fenerbahçe, En-Nesyri’nin olası satışından yüksek bir gelir elde etmesi durumunda Norveçli golcünün bonservisini almak için de adım atabilir.

29 yaşındaki Sörloth, bu sezon Atletico formasıyla 17 maçta 789 dakika süre alırken 2 gol kaydetti. Daha önce Trabzonspor’da gösterdiği performansla Süper Lig’e damga vuran yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde.

Deneyimli forvetin İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.